Reinventarsi in piena pandemia. La trasformazione di 'Chef Tato': "Porto il ristorante a casa tua"

RANCATE – La pandemia da Covid-19 ha messo tutti i settori a dura prova. Ci ha tolto la possibilità di viaggiare, socializzare e sognare. Federico Zinzi – per tutti ‘Chef Tato’ – ha dovuto ridimensionare i suoi sogni, trasformando un sogno proibito (di fatto) in qualcosa che adesso è diventato una splendida realtà. Prima che scoppiasse la pandemia, il giovane cuoco ticinese doveva partire per la Costa Rica, come precedentemente aveva fatto per Antille francesi. Sempre dietro ai fornelli, si intende. Ma l'imprevedibilità dell’ultimo anno ha giocato un brutto scherzo al suo destino. Voli cancellati e tutto rimandato. Se ne riparlerà in tempi di normalità. Poco, ma sicuro.

Dopo l’esperienza maturata all’Agriturismo ‘La Stala’ accompagnato dallo chef Guerino Coldesina, Zinzi si è rimboccato le maniche e...si è messo a disposizione del popolo ticinese. D’altronde, non sta scritto da nessuna parte che mangiare di qualità comodamente da casa è vietato durante una pandemia. È così che nasce l’idea di ‘Chef Tato, il ristorante a casa tua’. Al giovane cuoco è bastato poco: “un impegno costante sui social e attivare tutti contatti personali maturati negli anni”. Fotografie e video di pubblicità hanno aumentato l’appetito sui social. “Sono sorpreso – confida a Liberatv – di come è partito il tutto. Ho dovuto re-inventarmi a causa del Covid, ma i primi riscontri sono ottimi. Cucinare a casa delle persone, ovviamente in tutta sicurezza, è una nuova avventura che mi entusiasma tanto. Cerco di portare gusto, qualità, professionalità e un pizzico di spensieratezza in un momento difficile per tutti. Non far perdere il sorriso in questo 2020 è la mia missione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico_Chef a domicilio (@_chef_tato_)

“Solitamente – aggiunge – sottopongo ai clienti tre tipi di menù: fusion, mediterraneo e ticinese. Ovviamente, le richieste sono personalizzabili a dipendenza delle singole volontà. Sono io a far la spesa per i clienti appoggiandomi a partner di fiducia e professionali. La cucina la sporco io e sarò lo stesso che la sistemerà (ride ndr)”.

Cucinare in sicurezza

Il tutto – ça va sans dire – avviene nel pieno rispetto delle norme di igiene dettate dalle autorità. “Chiaro – sottolinea –, è uno dei primi aspetti che illustro al cliente. Viene firmata anche un’autorizzazione che mi permette di entrare nella proprietà altrui e che rispettiamo le norme. Inoltre, gli utensili vengono disinfettati prima e dopo il loro utilizzo”.

“Il bello di questo progetto – conclude Chef Tato – non è solo il fatto di cucinare, ma vedere il sorriso stampato sul volto degli altri. E grazie a loro posso ampliare quello che è il mio bagaglio umano e professionale”.

E siccome, in Ticino, il cognome Zinzi rimanda alla musica (suo fratello Andrea suona nei Make Plain ndr), impossibile non chiedergli una battuta in termini musicali. “La folle creatività di un’artista – risponde – è emozionare con la melodia della cucina”.