Cuochi alla riscossa. Quando la cucina a domicilio diventa “a 4 mani”. Cancellier: “È ora di dare una scossa al Ticino”

LUGANO – La cucina a domicilio per regalare sorrisi, spensieratezza e per non perdere la felicità di gustarsi una cena in compagnia. Dell’iniziativa di ‘Chef Tato, il ristorante a casa tua’ ne abbiamo già parlato (qui per leggere l’intervista). Non abbiamo, però, parlato di Davide Cancellier, altro giovane cuoco che, insieme a Zinzi, ha lanciato l’iniziativa fino ad arrivare al progetto “chef a 4 mani”.

“Un progetto – spiega Cancellier – che accompagna la nostra arte nelle vostre case”. Il concetto in sé non cambia: “cuciniamo a casa dei nostri clienti in totale sicurezza e garantendo un elevato standard di qualità. Mi sono messo in gioco come chef a domicilio per trasmettere ai miei clienti ciò che i nonni trasmettevano a me quando ero piccino: passione, amore. Elementi, questi, che con tanta professionalità e un pizzico di innovazione creano una ricetta perfetta”.

La passione per la cucina e per i fornelli, Davide l’ha ‘ereditata’ dai nonni. “Sono stati loro a tramandarmi le emozioni del cucinare”. Nonostante la giovane età, il cuoco originario di Udine (24 anni ndr), vanta già un curriculum di tutto rispetto. “Ho svolto l’apprendistato allo Splendide Royal di Lugano, poi ho trascorso qualche mese a Monaco per imparare il tedesco. Dopodiché, ho lavorato al St.Moritz di Ascona e al Castello del sole all’Eden di Lugano. Tutti ristoranti a cinque stelle o stellati. Da tre anni a questa parte, invece, faccio il secondo chef a ‘La Tureta’ di Giubiasco”.

“Ho voluto intraprendere – aggiunge questo nuovo progetto per regalare emozioni e coccolare coloro che desiderano concedersi una serata alternativa direttamente a casa loro. Un’esperienza gastronomica di livello e qualità, nella propria cucina. Credo che sia un’esperienza che non si può vivere tutti i giorni, a maggio ragione in periodi come questo”.

E ancora: “Non far perdere lo spirito natalizio e delle feste è fondamentale. Ovviamente, nel rispetto di tutte le normative e in tutta sicurezza. Trovo, inoltre, sia anche arrivato il momento di dare una scossa al Ticino con idee nuove, progetti interessanti e…golosi. Sto collaborando con un gruppo di giovani, partendo da già citato Zinzi, fino ad arrivare a fornitori, fotografi e videomaker. Tutti giovani ragazzi che vogliono provare a ritagliarsi il loro spazio nel piccolo Ticino. È giunta l’ora di far vedere alla gente quanto anche noi giovani siamo capaci e in grado di stupire”.