Gruppo Regazzi, 445 anni di fedeltà aziendale. E il gruppo li premia

GORDOLA - Con il motto “Teniamoci stretto il nostro futuro”, il Gruppo Regazzi augura buone feste ai suoi 124 collaboratori e ne festeggia ben 20 che si sono distinti per la loro lunga fedeltà aziendale, cumulando ben 445 anni (!) di pluriennale impegno.

Tra loro, Marilena Guidotti, attiva nel reparto serramenti e facciate, che vanta ben 45 anni di collaborazione con il Gruppo, eguagliando il record di fedeltà. Seguono Claudio Belluco e Marco Manni con alle spalle 40 anni di lavoro.

In un periodo di grave crisi sociale ed economica, il poter contare su collaboratori fedeli e motivati è un punto di forza per l’azienda, che “li tiene stretti” per poter continuare a guardare al futuro con spirito positivo.

L’elenco dei premiati; tra parentesi gli anni di fedeltà:

(45 anni) Marilena Guidotti;

(40 anni) Claudio Belluco e Marco Manni;

(35 anni) Diego Pizzamiglio;

(30 anni) Emidio Angelini, Renato Ariola, Valter Pasini;

(20 anni) Roberto Baroggi, Fortunato Culatti, Salvatore Iannello, Iljia Radman, Claudio Pierantoni;

(15 anni) Stefano Del Pedro Pera, Luca Frova, Alessandro Tosone;

(10 anni) Valerio Castellotti, Vincenzo Diliberto, Loredana Merotto, Claudio Monaco, Gianluca

Ogliari.