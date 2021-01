Moreno Colombo torna a far sorridere i bambini con 'Otto paperotto', il poliziotto investigatore per l'Unesco

CHIASSO – La fantasia di Moreno Colombo ha partorito un nuovo, il quarto, piccolo eroe per far sorridere i bambini. Dopo i successi della ‘Lumaca Maca’, ‘Enrico il lombrico’ e la ‘Coccinella Cricket’, l’ex sindaco di Chiasso torna in libreria con… ‘Otto paperotto’, “un papero tutore dell’ordine che, aiutato da fedelissimi amici riuscirà a risolvere misteriosi avvenimenti che accadono al museo dei fossili di Meride”.

E ‘vecchi’ volti che hanno entusiasmato i piccoli tornano anche nella nuova pubblicazione illustrata da Linda Crivelli e Alessandra Sampietro Haefliger.

Così come per le precedenti edizioni, l’intero ricavato dalle vendite sarà devoluto in beneficenza. “In questo caso – specifica l’autore – sarà donato alla Fondazione Alberto e Pierina Valsangiacomo per l’infanzia e alla Società svizzera per la Fibrosi cistica della Svizzera Italiana, entrambe le associazioni hanno sede a Chiasso”.