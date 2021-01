Danneggia il radar fisso a Balerna, fermato e denunciato un 43enne

BALERNA – In relazione alla recente rimozione provvisoria, per necessità di manutenzione, della postazione fissa per il rilevamento della velocità in territorio di Balerna, la Polizia cantonale e le Guardie di confine comunicano che è stato fermato un 43enne cittadino italiano residente nel Mendrisiotto.

Sull'apparecchio erano infatti stati rilevati dei segni di scasso e danneggiamento. Le verifiche e gli accertamenti avviati dalla Polizia cantonale hanno quindi permesso di risalire all'identità del sospetto autore che, nella tarda mattinata di oggi, è stato fermato da una pattuglia delle Guardie di confine in territorio di Vacallo.

Al termine dei verbali di interrogatorio, il 43enne è stato denunciato al Ministero pubblico. Le ipotesi di reato a suo carico sono quelle di danneggiamento e grave infrazione alla Legge sulla circolazione stradale.