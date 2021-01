Travolto da una slavina a Carì, leggere ferite per uno sciatore

CARÌ – La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 14.30 a Carì vi è stato un infortunio in montagna. Stando a una prima ricostruzione un 43enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese stava sciando con altre due persone quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, ha abbandonato la pista delimitata per poi essere travolto da una slavina.

Il 43enne è stato subito soccorso da alcune persone presenti sulle piste e dai soccorritori della stazione sciistica di Carì. Sul posto sono pure intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo l'hanno trasportato in elicottero all'ospedale. Il 43enne ha riportato leggere ferite. Illesi gli altri due sciatori.