L'attività sanitaria alla Moncucco riprende a pieno regime

LUGANO – Alla Clinica Luganese Moncucco riprende l'attività sanitaria non Covid. Lo comunica il nosocomio oggi per il tramite di un comunicato stampa. "I dati epidemiologici attuali – si legge – mostrano un significativo rallentamento

della seconda ondata COVID-19. La Clinica Luganese Moncucco, dopo aver ospedalizzato quasi 1'500 pazienti affetti da COVID, può finalmente riaprire senza limitazioni le normali attività sanitarie per garantire nuovamente l’abituale e apprezzata presa a carico della popolazione ticinese. La tutela sella salute di tutti i pazienti e di tutti i collaboratori resta, così come lo è stata durante le difficili settimane trascorse, prioritaria".

"I reparti di cura di geriatria, medicina interna, immunoreumatologia e ortopedia possono ora nuovamente offrire ai pazienti e ai medici invianti le abituali prestazioni sanitarie non legate all’epidemia da COVID-19, mentre i reparti di chirurgia e oncologia non registrano più limitazioni delle capacità".

Il Direttore Christian Camponovo informa che: “La struttura è pronta ad accogliere gli ammalati ticinesi che in queste settimane non hanno potuto essere curati per le patologie NON COVID-19.” Il Direttore sanitario, il PD Dr. med. Christian Garzoni rassicura: “La presa a carico dei pazienti affetti da COVID-19 continuerà ad essere garantita in appositi reparti, completamente separati dagli altri, con personale dedicato e con alti standard qualitativi, così da evitare il rischio di contagio all’interno della struttura.”