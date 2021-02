Allerta 3 per neve nel nord del Ticino. Poi settimana di tempo variabile

BELLINZONA - Sarà un altro weekend caratterizzato dalla neve? Parrebbe di sì, quanto meno per parti del Ticino. MeteoSvizzera ha diramato delle allerte di grado 3 per Locarnese, AltaVallemaggia, Verzasca, Leventina, Blenio, Alto Moesano e Moesano per neve.

Partono da questo tardo pomeriggio alle 18 e dureranno fino alla stessa ora di domani. La fase più intensa dovrebbe essere tra la mezzanotte di oggi e le 12 di domani.

Sopra i 1'000 metri si prevedono accumuli di neve dai 10 ai 25 centimetri, sopra i 1'400 metri dai 20 ai 40 centimetri. Il limite delle nevicate è in calo, attorno ai 700-1200 m.

Per oggi viene segnalato tempo nuvoloso ma prevalentemente asciutto, domani "coperto con precipitazioni, più frequenti al Sud delle Alpi. Limite delle nevicate compreso tra 1000 e 1300 metri, nelle valli a tratti fin verso 700 metri. A basse quote temperatura minima 5 gradi, massima 8, in Alta Engadina 3. In montagna vento moderato da sud. A 2000 metri -3 gradi", con "entro sera sopra 1000 - 1200 metri 15 - 30 cm di neve fresca".

Poi tornerà il sereno, seppur la settimana resterà di tempo variabile. Lunedì infatti sarà "dapprima nuvoloso e piogge residue, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire dal sud delle Alpi. A basse quote temperatura minima 4 gradi, massima 10, in Alta Engadina 1. Tendenza a vento da nord fino a basse quote. In montagna vento moderato da nordovest. A 2000 metri -4 gradi", martedì "probabilmente in parte soleggiato, ma con nuvolosità in aumento verso sera. 9 gradi", mercoledì "probabilmente variamente nuvoloso con qualche precipitazione sparsa. 8 gradi" e giovedì "probabilmente abbastanza soleggiato. 11 gradi".