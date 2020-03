Ora ci si mette anche la meteo. Giorni da allerte per vento, meteo e strade sdrucciolevoli

BELLINZONA – Neve e vento: si prospetta un tempo da lupi in Ticino e in tutta la Svizzera centro-meridionale!

MeteoSvizzera ha diramato numerose allerte per oggi e domani, fermandoci al nostro Cantone di vento, nevicate ed anche strade sdrucciolevoli.

Per quanto concerne il vento e la pericolosità delle strade, si parla di un grado 2 in tutto il territorio ticinese.

Le raffiche, segnalate da mezzanotte alle 12 del 3 marzo, sopra i mille metri raggiungeranno i 70-90 chilometri orari, sopra i 2000 metri addirittura i 90-110 chilometri all’ora!

Si prega di fare attenzione alle strade, rese sdrucciolevoli dalla neve ghiacciata, dalle 14 alle 21 di oggi.

E infine le nevicate: l’allerta è di grado 2 nel Mendrisiotto, nel Luganese, nel Bellinzonese e nel Locarnese, mentre è di grado 3 nel resto del Cantone. Gli allarmi sono scattati oggi alle 9 e dureranno sino a domani alla stessa ora. Per le regioni col grado di allerta maggiore, sopra i 1000 metri si prevedono dai 10 ai 30 centimetri, mentre sopra i 1400 cadranno dai 20 centimetri al mezzo metro. Il limite delle nevicate è di 800-1200 metri. Nelle zone segnate col grado 2, si segnalano sopra i 1400 metri dai 20 ai 30 centimetri.

Passando alle previsioni, oggi MeteoSvizzera dà “coperto con precipitazioni frequenti, localmente intense. Limite delle nevicate tra 400 e 800 metri, durante le precipitazioni più intense neve bagnata fin sulle pianure. In serata rialzo del limite delle nevicate a 800 - 1200 metri. Nella notte su martedì cessazione delle precipitazioni ed entrata del vento da nord da moderato a forte fino a basse quote. A basse quote temperature massime sui 5 gradi, in alta Engadina 0 gradi. In montagna forte vento da sud, dalla tarda serata in rotazione a nord. A 2000 metri -3 gradi”.

Domani “al Sud delle Alpi dapprima nuvoloso e soprattutto in Val Poschiavo, Bregaglia e val Monastero ultime precipitazioni. In seguito passaggio a tempo abbastanza soleggiato e soprattutto al mattino ventoso. In Engadina nuvolosità sovente estesa con nevicate intermittenti. A basse quote temperatura minima 2 gradi, massima compresa tra 9 e 14, in alta Engadina -1 grado. Vento dapprima forte da nord, in attenuazione verso sera. In montagna vento dapprima tempestoso, in attenuazione verso sera. A 2000 metri temperatura in calo da -3 a -6 gradi. In Engadina ulteriori nevicate con 5 - 15 cm di neve fresca sopra 1000 metri”.

Mercoledì sarà “in prevalenza soleggiato, nonostante qualche banco nuvoloso, specie in Engadina. A basse quote temperatura minima compresa tra 1 e 4 gradi, massima tra 11 e 14, in alta Engadina -1. In montagna vento moderato da nord. A 2000 metri -5 gradi” ,mentre giovedì tornerà “al Sud abbastanza soleggiato, lungo le Alpi e in Engadina nuvolosità portata da nord e a tratti un po' di neve. 10 gradi”, così come venerdì, quando sarà “al Sud abbastanza soleggiato, lungo le Alpi e in Engadina nuvolosità portata da nord e ancora qualche fiocco di neve. 11 gradi”.

Sabato previsti invece 13 gradi con sole.