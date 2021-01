Ancora qualche fiocco di neve in tutto il Ticino. Ma durerà poco

BELLINZONA - In alcune zone del Ticino cade qualche timido fiocco di neve. E MeteoSvizzera conferma, assegnando un'allerta di grado 2 proprio per la neve ad alcuni distretti.

Si tratta di AltaVallemaggia, Leventina e Blenio. L'allerta è scattata oggi a mezzogiorno e durerà sino a stanotte alle 3. Si prevedono dai 5 ai 15 centimetri sopra i 400 metri.

E nel resto del Ticino? Le previsioni parlano di una giornata con tempo "nuvoloso con solo poche schiarite. Lungo le Alpi alcune nevicate portate da nord, che da metà giornata si potranno a tratti spingere fin verso il Ticino centrale". Insomma, poca neve.

Oltretutto, di breve durata. Domani infatti "soprattutto il mattino sarà piuttosto nuvoloso, nel pomeriggio in pianura ampie schiarite. Lungo le Alpi e in Engadina alcune precipitazioni portate da nord. Limite delle nevicate in rialzo da 500 a 1100 metri. A tratti favonio moderato, specie nelle vallate superiori".