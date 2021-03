Metanfetamina e 54mila euro nascosti nell'auto, un arresto nel Mendrisiotto

STABIO – Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) comunicano che il 23.03.2021 è stato arrestato un 42enne cittadino tedesco residente in Germania. L'uomo si trovava alla guida di una vettura con targhe germaniche in entrata in Svizzera ed è stato fermato presso il valico doganale di San Pietro di Stabio dai collaboratori dell'AFD.

La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire circa 580 grammi di metanfetamina nonché oltre 54 mila euro. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, furto, falsità in certificati, infrazione alla Legge sulla circolazione stradale nonché guida in stato di inattitudine. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico capo Arturo Garzoni.