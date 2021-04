Il video della RTS ironizza sul Ticino. "Terra di contrasti, povera ma sexy"

BELLINZONA - In onda sulla RTS c'è un video satirico dedicato ai ticinesi che sicuramente farà storcere il naso a più di una persona. Il nostro Cantone viene presentato come la terra dei contrasti, svizzera quasi per errore, povero ma sexy.

Si parte chiedendosi come mai in Svizzera ci sia chi parla italiano e la conclusione è stata che durante la Battaglia di Marignano il Ticino sia stato ceduto alla Svizzera affinché essa "smettesse di rompere le p---e".

Com'è, il Ticino? Il comico francese David Castello-Lopes parla appunto di una regione di contrasti: tra palme e neve, tra paesi e paesaggi da favola e altri fatti come casermoni, tra le opere di Botta che si dividono in tondi o squadrati.

Ma soprattutto, il Ticino è visto come povero, come una terra sexy ma con problemi. Nella canzone finale David Castello-Lopes dà il meglio di sé.

"Non ho soldi ma sono sexy, ho un piccolo portafoglio ma un'alta sensualità, ho un reddito ridicolo ma un'alta flessibilità", canta. Il ticinese è "meno affidabile dei tedeschi, meno raffinato del francesi, meno chic di altri svizzeri ma più scop---e di tutti". Insomma, non una bellissima immagine.