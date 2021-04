Studenti alla riscossa. Radio LiMe pronta alla diretta di 25 ore: "Motivati ed emozionati"

MENDRISIO – Pochi giorni e anche l’edizione 2021 dell’autogestione al Liceo di Mendrisio sarà realtà. Un’edizione in odor di…record. Sì, perché la cosiddetta ‘autogesti’ sarà accompagnata da una diretta di ben 25 ore su Radio LiMe, l’emittente studentesca sotto l’egida di Nettune Network.

24+1

Gli speaker della radio liceale si alterneranno al microfono per 25 ore, provando a superare il record di una giornata intera conseguito nel 2019. “L’organizzazione – ci spiega la caporedattrice Camilla Formenti – sarà divisa in fasce orarie. Ogni quattro ore cambieranno i quattro speaker, sia per permetterli di riposare sia per sanificare lo studio e rispettare le norme”. Tanti i temi, le canzoni, le interviste in palinsesto. “Si va dalla musica classica a quella più moderna. Le ‘scalette’ sono state adeguatamente preparate per farci trovare pronti, requisito fondamentale per affrontare un tour de force assai impegnativo come 25 ore in diretta”, aggiunge Formenti.

“Il nostro obiettivo – continua – è anche quello di raggiungere più pubblico e far conoscere Radio LiMe a più persone. Emozionati? Un po’ sì, ma regna la motivazione e la consapevolezza di fare qualcosa di carino e unico. Ci siamo impegnati molto per la realizzazione di questo progetto. L’idea delle 25 ore di diretta era già presente da tempo. Il ‘vero’ lavoro è iniziato quasi un mese e mezzo fa con la preparazione di interviste, podcast, registrazioni e scalette. Il tempo è fondamentale per non farci trovare impreparati”.

Il tempo sarà anche il ‘nemico’ da battere per i tenaci studenti del Liceo di Mendrisio, pronti a scrivere un altro pezzo di storia della radio studentesca.