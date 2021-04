Maxi operazione di controllo in quattro cantieri edili

LUGANO/GRANCIA/SORENGO - La Polizia cantonale comunica che il 22.04.2021 è stata effettuata un'operazione di controllo a Lugano, Grancia e Sorengo presso 4 cantieri edili attivi sul territorio.

L'operazione si è svolta in collaborazione con la Polizia città di Lugano, la Polizia Ceresio Sud, gli ispettori dell'Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro (UIL), della Commissione paritetica cantonale (CPC) e dell'Associazione interprofessionale di controllo (AIC). Nel corso dell'operazione sono stati controllati 121 lavoratori.

Non sono state rilevate infrazioni di carattere penale in urto alla Legge federale sugli stranieri e l'integrazione. In base ai dati raccolti, gli ispettori dell'UIL e degli altri enti, approfondiranno gli accertamenti del caso nei prossimi giorni.