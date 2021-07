Maltempo in Germania, Merkel: "Sconvolta per la catastrofe"

GERMANIA – Sarebbero almeno 30 le vittime del maltempo in Germania. Lo scrive la "Bild" online, che riferisce anche di oltre 70 dispersi a causa delle forti piogge e inondazioni che hanno colpito il Paese.

Nel distretto di Ahrweiler sono morte quattro persone. Due uomini sono annegati in cantina e Solingen e la stessa sorte è toccata a un uomo e una donna a Colonia. Anche due pompieri tra le vittime. La forte pioggia, caduta ininterrottamente nelle ultime ore, ha provocato la piena di tutti i piccoli e medi corsi d’acqua dei Laender del Saarland, della Vestfalia e della Renania.

La cancelliera Angela Merkel si è detta "sconvolta per la catastrofe" che sta provocando sofferenza a tante persone a causa dell’acqua alta in Germania. La cancelliera, oggi a Washington, ha espresso attraverso un tweet del suo portavoce Steffen Seibert, il cordoglio per le vittime e i dispersi e la vicinanza ai loro familiari.

"La situazione è drammatica – ha detto il ministro-presidente del Nordreno-Vestfalia Armin Laschet".



Centinaia di persone sono state prelevate e messe in salvo dalle loro case in barca, nella zona di Kordel, uno dei centri particolarmente colpiti dall’effetto delle alluvioni che in Germania stanno provocando vittime e danni. Sul posto non ci sarebbero morti feriti e dispersi, stando alla polizia locale.