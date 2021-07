In Germania a causa del maltempo almeno 11 morti e 70 dispersi

GERMANIA - Se in Ticino il maltempo pare essersi placato, in altre parti della Svizzera si temono ancora problemi. Non solo il nostro paese, comunque, è interessato da forti fenomeni meteorologici: in Germania si contano addirittura morti e dispersi.

I Laender più colpiti sono il Nordreno-Vestfalia e la Renania-Palatinato. Si parla, secondo gli ultimi aggiornamenti, di 70 dispersi e almeno 11 vittime. Piove forte ovunque e molti fiumi di medie e piccole dimensioni sono tenuti particolarmente sott'occhio. Preoccupano anche la Mosella e pure il Reno.

Quattro persone sono morte a Eifel, altre quattro (due uomini a Solingen e un uomo e una donna a Colonia) sono annegate nelle rispettive cantine. Fra i deceduti due pompieri che stavano portando soccorso.

Si pensa che circa 200mila persone siano senza corrente elettrica.