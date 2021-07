Il dramma è compiuto, cinque giorni dopo ecco il corpo del 21enne scomparso nel Lago Maggiore

MINUSIO - La Polizia cantonale comunica che nel corso della giornata di oggi è stato individuato e recuperato il corpo del 21enne cittadino portoghese residente in Valle Leventina, scomparso l'11.07.2021 nel Lago Maggiore.

Il giovane è stato trovato a una profondità di circa 85 metri e a 520 metri da riva.

Al dispositivo, coordinato dalla Polizia cantonale, ha contribuito il Gruppo ricerca elettronica subacquea (GRES) delle Polizie cantonali di Ginevra e Vaud.

Per le operazioni di ricerca, particolarmente complesse a causa della profondità e rese difficoltose dalle condizioni meteo di questi giorni, è stata utilizzata dell'apparecchiatura specialistica, tra cui un sonar per il rilevamento del fondale e un robot per il recupero in questi specifici frangenti (in allegato alcune foto).