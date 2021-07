Dal maltempo alla canicola, è allerta 2 su gran parte del Ticino

BELLINZONA - È un meteo altro che pazzo! Dopo il maltempo, arriva la canicola. Infatti scatta una nuova allerta diramata da MeteoSvizzera, di grado 2, proprio per le alte temperature.

Interessa Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese, Locarnese, Verzasca, Riviera e Basso Moesano ed è già attiva, dal mezzogiorno di oggi. Durerà sino a domani alle 20.

Coinvolge solo le zone sotto i 600 metri, dove si arriverà a temperature tra 31 e 33 gradi centigradi, con una umidità del 25-40%. Durante la notte le minime saranno di 18-20 gradi.

Ci era stato promesso il bel tempo e a quanto pare così sarà: le previsioni parlano di una settimana di sole e caldo.

Domani sarà "ben soleggiato e caldo con solo qualche velatura ad alta quota. A basse quote temperatura minima attorno a 20 gradi, massima sui 31, in Alta Engadina 22. Nelle vallate superiori ancora vento moderato da nord. In montagna vento moderato da nordest in graduale attenuazione. Isoterma di zero gradi a 4000 metri", martedì "in prevalenza soleggiato con sviluppo di cumuli e nella seconda parte della giornata, principalmente sui rilievi, qualche rovescio o temporale isolato non escluso. A basse quote temperatura minima compresa tra 17 e 20 gradi, massima sui 31, in Alta Engadina 22. In montagna vento debole da sudovest. Isoterma di zero gradi a 4100 metri".

Sole anche mercoledi seppur con "marcato sviluppo di cumuli e nel pomeriggio probabili rovesci e temporali sparsi. 29 gradi", giovedì "abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e nel pomeriggio, principalmente sui rilievi, qualche rovescio o temporale isolato possibile. 30 gradi".

Invece venerdì "ben soleggiato, asciutto ma più afoso. 30 gradi".