Simone Beffa nuovo direttore di Valbianca SA

AIROLO – Il Consiglio di Amministrazione di Valbianca SA ha nominato il Signor Simone Beffa quale nuovo Direttore. Scelto fra una rosa di candidati di valore in seguito a una selezione per concorso pubblico, il nuovo Direttore sarà chiamato a condurre Valbianca in un periodo di crescita e interessanti sviluppi regionali.

Simone Beffa (1975), che assumerà la carica il 1° settembre 2021, vanta una consolidata esperienza dirigenziale, di gestione aziendale e commerciale maturata in diversi ambiti e ruoli. Simone Beffa ha convinto il Consiglio di Amministrazione grazie alla grande esperienza maturata nel settore gastronomico e all’ottima conoscenza della realtà airolese, della Leventina e di Valbianca. La sua passione per gli sport invernali, estivi e la dimestichezza con tutte le lingue nazionali, completano il profilo di Simone per il ruolo affidatogli.

Dal 2011 Simone Beffa ha ricoperto il ruolo di Direttore delle società GNA Gestione Negozi Alimentari SA e GRT Gestione Ristoranti SA a Lugano. Quale dirigente nel settore pubblico e privato, il nuovo Direttore si è occupato della gestione, della conduzione e dell’istruzione del personale d’azienda. Simone è stata una persona di riferimento per lo sviluppo di nuovi progetti di marketing, analisi finanziaria, di mercato e turistica con grande e approfondita esperienza nella consulenza finanziaria e immobiliare, gestione informatica, pianificazione, organizzazione e d’ampliamento superfici.

Con la nomina del nuovo Direttore, il CdA rafforza una serie di nuovi incarichi presso la società, atti a supportare il previsto periodo di crescita e di nuovi investimenti a sostegno del settore e della regione.

Il Consiglio d’Amministrazione augura a Simone - a nome di tutti i collaboratori di Valbianca SA - un buon inizio e buon lavoro.