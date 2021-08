Continua a piovere. Domani (parziale) tregua con un po' di sole

TICINO – Il maltempo torna a essere il grande protagonista in tutto il Ticino. MeteoSvizzera ha diramato un'allerta di grado due per tutto il Cantone con validità dal mezzogiorno di ieri fino a giovedì mattina. Gli esperti prevedono tra i 50 e i 70 millimetri di pioggia.

Le precipitazioni dovrebbero continuare fino in serata. Da domani, invece, si dovrebbe – condizionale d'obbligo – assistere a un progressivo miglioramento della situazione. Per giovedì 5 agosto, infatti, è attesa una giornata generalmente asciutta con una temperatura massima di 27° a basse quote. Identica la previsione per venerdì, mentre la pioggia è attesa (di nuovo) nel fine settimana.