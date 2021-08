Il Càvea ritorna...in vigna. Musica e degustazioni "per una giornata all'insegna della ripartenza"

ARZO – Una serata immersi fra i vigneti del Mendrisiotto, con vista mozzafiato sull’intera regione, musica dal vivo e un imperdibile percorso enogastronomico. È quanto propone sabato 21 di agosto l’associazione Càvea Festival, in collaborazione con le Cantine Latini. A ospitare l’evento, con inizio alle ore 18, saranno proprio le Cantine Latini di Tremona, alle pendici del Monte San Giorgio, dove l’associazione Càvea Festival, nota per essere organizzatrice dell’omonimo festival musicale alle cave di Arzo, si trasferirà temporaneamente per un appuntamento speciale e intimo.

Il programma della serata, come anticipato, prevede un percorso culinario di tre assaggi e una degustazione di tre diversi vini prodotti in loco. Per l’occasione, sarà allestito anche un palcoscenico fra i vigneti: una location magica e del tutto inedita dove si potrà gustare la musica degli Eleonor, trio locarnese indie pop molto apprezzato nella regione e attivo dal

2012.

L’evento è frutto di una proficua collaborazione fra i due organizzatori: se per Luca Ruggeri, presidente dell’associazione Càvea Festival, si tratta di “un’occasione per tornare a proporsi al pubblico in una dimensione ridotta in uno dei luoghi più suggestivi della regione, dopo due anni di stop forzato”, per il responsabile delle cantine, Samuel Latini, “questo appuntamento segnerà un nuovo corso, in cui lo spazio cantina verrà sempre più adibito ad altri scopi complementari al vino”.

Il costo d’ingresso, inclusivo di degustazione, cena, dessert e bicchiere consegnato all’entrata, è di 50 CHF. L’accesso sarà consentito solo su presentazione di certificato covid. I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria, da effettuare entro il 18 agosto 2021 allo 079 419 25 37.

Sono disponibili parcheggi gratuiti nei pressi delle Cantine. L’evento si terrà solo in caso di bel tempo. Maggiori informazioni sui canali social del Càvea Festival.