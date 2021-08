Maltempo, evacuata un'abitazione a Lumino. Danni e allagamenti nel Bellinzonese e Locarnese

LUMINO – La Polizia cantonale comunica che in relazione al maltempo, che in particolare nelle ultime ore ha colpito il Bellinzonese e il Locarnese, si sono registrati numerosi allagamenti e franamenti che hanno portato alla chiusura di strade e all'evacuazione di persone.

In quest'ultimo ambito in particolare si segnala che a Lumino in via Rampighetta, a causa del materiale fuoriuscito da una vasca di contenimento, sono state evacuate 4 persone da un'abitazione. Non si lamentano feriti, ingenti per contro i danni alle strutture.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Bellinzona, la Protezione civile, imprese private e gli addetti AMB per il ripristino dell'elettricità. Per quanto riguarda la situazione viaria la A13 a Castione è stata riaperta nonché la strada cantonale tra Quartino e Riazzino.

In relazione al maltempo che ha colpito il Bellinzonese, segnaliamo che via Zorzi a Bellinzona è stata riaperta al traffico mentre permane chiuso viale Olgiati a Giubiasco.