ASCONA – Altro lutto nel mondo della politica ticinese. È morto a 66 anni Piergiorgio Fornera, ex deputato in Gran Consiglio, vicepresidente dell'UDC Ticino e consigliere comunale in carica ad Ascona. Originario di Losone, Fornera ha ricoperto anche la carica di vicecomandante delle Guardie di Confine.

I funerali si terranno lunedì 16 agosto alle 14.30 nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Ascona.