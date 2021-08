Locarno Film Festival, il Pardo d'oro a 'Vengeance is Mine, All Others Pay Cash'

LOCARNO – L’edizione 2021 del Locarno Film Festival, la prima sotto la direzione artistica di Giona A. Nazzaro, si è conclusa con successo ed è stata coronata con il Pardo d’oro a 'Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas' (Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash) di Edwin. Inoltre, "per concludere la 74esima edizione con una sorpresa", si legge in un comunicato, "questa sera in Piazza Grande verrà consegnato anche il Lifetime Achievement Award al grande maestro Dario Argento, per la sua opera e la sorprendente interpretazione in Vortex di Gaspar Noé".

Gli undici giorni di Festival "hanno riacceso lo schermo di Piazza Grande e ridato vita all’esperienza unica del cinema dal vivo. Con 209 film e 310 proiezioni, il pubblico di Locarno ha avuto modo di incontrare il genio visionario di Phil Tippett, le provocazioni inaspettate di Gaspar Noé, il fascino eclettico di Laetitia Casta, l’immaginario di Mamoru Hosoda e delle bambine e dei bambini di Locarno Kids, la determinazione e il coraggio di Gale Anne Hurd". L’apertura con Beckett e la chiusura con Respect "segnano il ritorno delle grandi narrazioni popolari in una delle più grandi sale a cielo aperto del mondo".