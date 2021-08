Alla camera ardente e sul web, tutti salutano Marco Borradori: "Mancherai, ti porteremo nel cuore"

LUGANO – Migliaia di persone sono attese martedì mattina al funerale di Marco Borradori. Le prime stime parlano di circa 7mila persone pronte a dare l'ultimo saluto al sindaco di Lugano. E in migliaia gli stanno rendendo omaggio alla camera ardente allestita nel patio di Palazzo Civico, così come migliaia lo ricordano nella bacheca virtuale creata dal Municipio.

Franco da Bodio scrive: "Ciao Marco. Ti ricordo per la tua cordialità e ti ho ammirato per la tua signorilità". "Caro Marco, le migliaia di testimonianze di affetto possano accompagnarti nel nuovo viaggio che hai intrapreso… A noi tutti rimarrà il ricordo di un Sindaco che ha amato tanto la sua Città, e dispensando con tanta naturalezza e sincerità sorrisi e cordialità a tutti quanti, ha saputo esserne totalmente parte … mancherai tanto! Buon viaggio Marco e grazie per quanto hai fatto per il nostro Cantone e per Lugano", scrive Maruska.



TIPRESS

E ancora: "Ciao Marco, porteremo per sempre nel nostro cuore, il tuo sorriso e la tua energia, che trasmettevi alle persone incontrate per strada o a eventi cantonali. La tua semplicità nel porti con le persone, ha fatto sì, che sei amato in tutto il Canton Ticino. Buona corsa Marco, ovunque tu sia".