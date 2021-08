Da Sankt Moritz le condoglianze ai luganesi: "Borradori, una persona che sapeva ascoltare tutti"

SANKT MORITZ - "La relazione tra Sankt Moritz e Lugano è una relazione che inizia da molto lontano. Da sempre i luganesi prediligono la nostra regione per le loro vacanze, molti sono venuti a vivere qui. Vorrei inviare un messaggio di cordoglio a tutti i luganesi per la perdita del sindaco Marco Borradori". Il sindaco del comune grigionese, Christian Jott Jenny, parlando sulla rete Enjoystmoritz ha rivolto un pensiero a Lugano e al suo sindaco.

"Non ho avuto occasione di conoscerlo personalmente, ma i miei amici luganesi me l'hanno descritto come un politico e soprattutto una persone che sapeva ascoltare tutti. Borradori riusciva a mediare tra le forze politiche mettendo d'accordo sinistra e destra grazie a gentilezza, diplomazia e calma. Con la gente instaurava rapporti unici e esclusivi e sapeva dare una mano a chiunque glielo chiedesse", lo ha ricordato così.

Ha proseguito: "è stato un sindaco che ha saputo aprire le menti e gli animi dei suoi cittadini, cercando di aiutare non solo le finanze ma soprattutto cultura, arte, tradizioni, musica. le sue battaglie non sono sempre state semplici, soprattutto l'ultima che ha perso lasciando una città e un cantone senza parole", riferendosi ovviamente alla morte improvvisa del sindaco luganese.