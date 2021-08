Una 33enne ticinese muore annegata a Tenerife

TENERIFE- Tragedia a Tenerife, una giovane ticinese ha perso la vita mentre faceva il bagno presso la Cueva del Tancón. Si tratta di una grotta dove è proibita la balneazione.

A perdere la vita è stata una 33enne, deceduto anche un 27enne italiano. La ticinese era appena arrivata sull'isola per trascorrere le ferie con un'amica residente a Tenerife.

Pare che il gruppo sia stato raggiunto da delle onde, durate due o tre minuti. Hanno fatto sì che le persone presenti nella grotta sbattessero la testa contro le pareti e il soffitto. Le due vittime hanno perso conoscenza.

È partita una vasta operazione di salvataggio. La donna mostrava segni di annegamento ed era in arresto cardiorespiratorio. È stata trasportata in elicottero in ospedale ma non ce l'ha fatta, riferisce El Dia.

Il corpo del 27enne invece è stato individuato dai sommozzatori che non hanno potuto recuperarlo subito.