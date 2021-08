La ticinese morta a Tenerife è Jasmine Ben Ali, candidata della Lega a Bellinzona

L'omaggio della Lega a Jasmine Ben Ali: "Avevi le carte in regola per farti apprezzare e stimare da moltissimi ticinesi"

TENERIFE - La 33enne ticinese deceduta a Tenerife mentre faceva il bagno nella grotta di Cueva del Tancó era attiva in politica. Jasmine Ben Ali era stata candidata per la Lega a Bellinzona nelle recenti elezioni comunali, sia per il Municipio che per il Consiglio Comunale.

Il suo nome non era ancora molto conosciuto perché si era trasferita da non molto dal Mendrisiotto, ma si era fatta sin da subito notare in seno alla Lega. A livello politico era membro dell'ente autonomo musei e delll'Associazione Abad.

Classe 1988, Jasmine Ben Ali era segretaria del Movimento Giovani Leghisti. A livello lavorativo aveva conseguito un Master in architettura umanistica e psicologia dello spazio costruito ed era collaboratrice presso la Sezione del militare e della protezione della popolazione del DI.