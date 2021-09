Globalisti, dal 2018 al 2020 aumentano i casi e il gettito

BELLINZONA - La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) comunica i dati riferiti alle persone imposte secondo il dispendio (“globalisti”) presenti nel Cantone Ticino.

Il rilevamento dei dati riferiti alle persone imposte secondo il dispendio (“globalisti”) avviene ogni due anni. Queste informazioni, presentate di seguito in raffronto agli anni 2016 e 2018, comprendono il numero di casi e il totale del gettito fiscale in milioni di franchi, suddiviso tra imposte cantonali, comunali e federali.

I globalisti domiciliati in Ticino ammontavano a 910 unità al 31.12.2016, a 842 unità al 31.12.2018 e a 896 unità al 31.12.2020.

L’assoggettamento alle imposte sul reddito e sulla sostanza dei globalisti ha globalmente generato – considerando l’imposta cantonale, l’imposta comunale e l’imposta federale diretta – entrate fiscali per 118 milioni di franchi nel 2016, per 143.2 milioni di franchi nel 2018 e per 157.8 milioni di franchi per il 2020.

Nel 2020, rispetto al 2018, si constata un aumento del numero dei casi e del gettito. Tuttavia risulta difficile individuare delle tendenze, che potrebbero essere fuorvianti e premature.