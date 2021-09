La raccolta fondi per Davide è riuscita. La sorella: "Grazie. Assieme abbiamo una forza straordinaria"

LUGANO – “Incredibile, we made it. Siamo tutti senza parole...sarà scontato, ma possiamo soltanto dire grazie”. Sara fatica a crederci: la raccolta fondi lanciata a favore del fratello 19enne Davide malato di tumore è più che riuscita. In poche ore, infatti, il Ticino tutto si è mobilitato per dare speranza e forze a Davide e la sua famiglia (vedi articolo correlato).

“Grazie per aver sostenuto, condiviso, sperato e creato tutto questo in poco più di due giorni. Parliamo e vediamo spesso nella vita di tutti i giorni di come siamo fragili, soli, deboli e insicuri nel nostro piccolo… ma assieme abbiamo una forza straordinaria”, scrive la sorella sui social nel post di ringraziamenti.

E ancora: “Possiamo fare di tutto, semplicemente connettendoci e amando. Per una volta possiamo tutti essere partecipi di questo, possiamo tutti essere fieri di qualcosa. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza ognuno di voi, quindi grazie grazie grazie, dal profondo dell’anima. Adesso si stringono i denti, si sorride e si raccoglie questa forza incredibile che abbiamo ricevuto e che va ben oltre i soldi e ne facciamo tesoro per i mesi che verranno… non sarà facile, ma assieme lo è un po’ di più”.

La famiglia di Davide, lo ricordiamo, ha lanciato la raccolta fondi per aiutare Davide ad avere qualche speranza in più e accedere a un nuovo farmaco negli Stati Uniti.