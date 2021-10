"La riscoperta del territorio è una fantastica realtà"

*Di Moreno colombo

Le abitudini sono cambiate e così il modo di fare turismo. La pandemia di COVID-19 ha fatto emergere in modo evidente il valore turistico del nostro territorio. La popolazione locale e le Famiglie con bambini hanno riscoperto nella natura e nelle attività all’aria aperta, un momento di tranquillità e di conforto. L’escursionismo rappresenta una delle attività preferite dai ticinesi e dai turisti che visitano il nostro territorio, unitamente all’accresciuta voglia di mountain bike.

Di conseguenza l’impegno delle OTR nella gestione dei sentieri è crescente, un ruolo centrale che garantisce agli utenti percorsi sicuri, correttamente segnalati e facilmente percorribili. Con il confinamento la nostra fitta rete escursionistica è stata soggetta a una chiara dimostrazione d'interesse da parte di tutti colore che hanno voglia di riscoprire le bellezze locali: laghetti alpini, parchi naturali, vette e pianure.

I dati attuali relativi ai pernottamenti confermano chiaramente questa tendenza, nel Mendrisiotto e Basso Ceresio, come anche nel resto del Cantone si osserva un aumento positivo dei pernottamenti complessivi, questo anche rispetto al periodo pre-pandemia.

I dati evidenziano, l’aumento delle richieste in strutture para-alberghiere, residenze secondarie e alloggi particolari. È molto chiaro che le preferenze degli ospiti si concentrino nella vacanza vicino a casa e verso luoghi dove godere di una tranquillità dal sapore nostrano. Per quanto riguarda la provenienza degli ospiti, continuano a prevalere i turisti confederati, anche se l’estate appena trascorsa ci ha segnalato un, seppur timido, ritorno degli stranieri. La sfida che ora ci attende è la fidelizzazione della clientela. È fondamentale come OTR continuare a lavorare attivamente e investire risorse ed energie nello sviluppo e il rinnovo del prodotto, nelle attività e nelle esperienze positive da vivere nella Regione. Che possano essere raccontate ad amici e parenti!

*Presidente OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio