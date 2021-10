La figlia di Borradori: "L'amore mi ha fatto bene. Il vostro affetto lo porterò sempre con me"

LUGANO – Carlotta Borradori, la figlia de compianto sindaco di Lugano, ha voluto ringraziare la popolazione ticinese con una lettera pubblicata stamane sul Corriere del Ticino.

"Sono passati quasi tre mesi - scrive Carlotta - da quando tutto il Ticino si è stretto in un grande abbraccio attorno alla mia famiglia. Migliaia di persone hanno voluto manifestare il proprio affetto verso il mio papà con un pensiero, una lacrima, un sorriso. Sono state settimane difficili e dolorose e non è facile trovare le parole giuste".

"Quel che per me è importante dire - afferma Carlotta - è che questa valanga d’amore mi ha fatto bene, mi ha consolata, mi ha aiutata, e la porterò per sempre nel cuore con immensa gratitudine come l’ultimo grande regalo del mio papà. Penso anche ai bigliettini o alle lunghe lettere che mi hanno permesso di scoprire lati del suo carattere che non conoscevo. Mi hanno fatto riflettere, commuovere, ridere (....). Grazie di cuore a tutti".