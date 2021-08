L'addio di Giorgio Giudici a Borradori. "Amici, colleghi e avversari. È stato un onore"

LUGANO – Non si placano le manifestazioni d'affetto nei confronti di Marco Borradori. Tanti gli annunci funebri presenti anche sui quotidiani di oggi. Tra i messaggi spicca quello di Giorgio Giudici, ex sindaco di Lugano.

"Siamo stati amici, colleghi e avversari – si legge – .Sono stato il tuo sindaco e tu sei stato il mio. È stato un onore in entrambi i casi. L'amore per lugano ci unirà per sempre. Ti ricorderò con affetto".

Intanto, nella giornata di oggi dovrebbero arrivare informazioni più dettagliate circa la cerimonia funebre di martedì.