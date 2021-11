Il Rabadan "non si terrà in forma tradizionale". L'annuncio di Mario Branda

BELLINZONA – Anche quest'anno, il Rabadan si inchina al Covid. Il celebre carnevale di Bellinzona non si terrà nel 2022. L'annuncio ufficiale è stato dato dal sindaco Mario Branda nel corso di una conferenza stampa indetta per oggi pomeriggio. "È stata una decisione sofferta. Il Rabadan 2022 nella sua versione tradizionale non si farà". Non si terranno, quindi, "il corteo della domenica e la Città del carnevale".

Sulle motivazioni, il sindaco si è così espresso: "Il Rabadan non può essere paragonato a qualsiasi altro evento. Il carnevale è di tutti: bambini, adulti, anziani, disabili. Serve una sensibilità diversa".

Verranno autorizzate delle piccole manifestazioni nel rispetto delle norme Covid. "Non ci saranno – ha detto Branda – tendine o tendoni capaci di attirare numeri importanti di persone".