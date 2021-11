Incendio nella notte a Mendrisio, nessun ferito

MENDRISIO – La Polizia cantonale comunica che questa notte, poco dopo le 00:45 vi è stato un principio incendio presso una ditta in via al Gas a Mendrisio. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'incendio si è sviluppato da un impianto tecnico. Il pronto intervento del personale di servizio che ha anche fatto scattare l'allarme, ha permesso di circoscriverlo.

Sul posto sono prontamente intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Mendrisio nonché i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto con l'unità di difesa chimica. Sul posto pure uno specialista del Servizio protezione aria, acqua e suolo (SPAAS). Non si segnalano feriti.