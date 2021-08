Va in panne un macchinario, principio di incendio in un'azienda a Bellinzona

BELLINZONA - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 10, presso una ditta attiva nella produzione di integratori alimentari in via Riale Righetti a Bellinzona, vi è stato un principio di incendio.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un macchinario utilizzato per la produzione è andato in panne sprigionando un denso fumo e rilasciando polvere di prodotti naturali.

Otto dipendenti hanno accusato lievi difficoltà respiratorie e sono stati trasportati all'ospedale per controlli.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona.