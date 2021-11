Questa sera su TeleTicino lo Speciale "Made in China"

MELIDE - Tornano questa sera gli approfondimenti mensili a cura della redazione di TeleTicino. Lo Speciale in onda dalle 19.30 avrà come tema la Cina. Come di consueto si tratterà di un racconto a capitoli, sfogliato dalla conduzione di Sacha Dalcol, che condurranno il pubblico in un viaggio che affronterà la tematica da diversi punti di vista, con esperienze di vita ed ospiti prestigiosi.



Un viaggio che partirà dalla stretta attualità e dalla prima parola che oggi, istintivamente, tutti associano alla Cina: Covid. Il giornalista Fabrizio Gatti presenterà infatti la sua maxi inchiesta sulle origini del virus, raccolta nel libro pubblicato dalla Nave di Teseo “L'infinito errore. La storia segreta di una pandemia che si doveva evitare.



Spazio poi alla storia intrecciata di una ticinese, Alessandra Gianella, che ha trovato la sua strada umana e professionale andando verso la Cina, e di Liqun Zhou, proprietario di un take away di cucina cinese a Lugano, che ha fatto il percorso inverso cercando la sua fortuna in Ticino.



Infine un ampio dibattito sulla geopolitica. Dai rapporti tra Cina e Stati Uniti, a quelli con il nostro Paese. E poi i diritti umani, con particolare attenzione al genocidio degli uiguri, la sorveglianza di massa e la sfida tecnologica lanciata dal gigante asiatico al Mondo interno. A confrontarsi saranno il giornalista e scrittore Federico Rampini, l’avvocato Paolo Bernasconi, il presidente dell’UDC Marco Chiesa, che presiede anche il gruppo degli amici di Taiwan del Parlamento Svizzero e il giornalista Alfonso Tuor.

La trasmissione, intitolata “Made in China”, sarà dunque una grande occasione per interrogarsi ad ampio spettro sui nostri rapporti economici, sociali e culturali, sempre più stretti e connessi, anche nelle vita quotidiana, con la superpotenza guidata da Xi Jinping.



Appuntamento per questa sera alle 19.30 su TeleTicino.