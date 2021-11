Malvivente con passamontagna e pistola rapina un chiosco, arrestato

PARADISO - La Polizia cantonale comunica che questa mattina, poco prima delle 11 in via Geretta a Paradiso, è avvenuta una rapina in un chiosco.

Stando a una prima ricostruzione, il rapinatore, con il volto coperto da un passamontagna e armato di pistola, ha minacciato il titolare, facendosi consegnare una piccola somma di denaro e dandosi quindi alla fuga a piedi verso il lungolago.

Il dispositivo subito messo in atto dalla Polizia cantonale, con il supporto della Polizia Ceresio Sud, ha portato di lì a poco (grazie anche alla collaborazione del titolare del chiosco) al fermo dell'uomo.

Si tratta di un 22enne cittadino svizzero residente nel Luganese. Lo stesso è stato posto in arresto.

Non si segnalano feriti.