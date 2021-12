Nuove nomine nel Consiglio di Amministrazione della Clinica Luganese Moncucco

LUGANO – Dal prossimo aprile 2022, i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione saranno il Prof. Dr. med. Jürg H. Beer, Direttore del Dipartimento di medicina interna del Kantonsspital Baden (KSB), e il Signor Bruno Guggisberg, CEO dello

Spital Simmental-Thun-Saanenland (STS) AG.

Il Professor Jürg H. Beer, specialista in medicina interna generale ed ematologia, ha studiato medicina a Berna e poi si è formato come internista ed ematologo presso l'Inselspital, l’ospedale dell’Università di Zurigo e a New York. Per diversi anni è stato Primario e, dal 2011, è Direttore del Dipartimento di medicina interna dell'Ospedale cantonale di Baden. Dal 2011 è

inoltre Professore a contratto presso l'Università di Zurigo.

Tra il 2008 e il 2016 è stato membro del Consiglio di fondazione del Regionalspital Emmental AG (ospedali di Burgdorf e Langnau) e nel 2020 è stato membro del Consiglio di fondazione del Kantonsspital Baselland. Dal 2013 è pure membro del Consiglio della Fondazione Epatocentro Ticino.

Il Prof. Beer porterà nel Consiglio di Amministrazione della Clinica Luganese Moncucco le sue approfondite conoscenze del mondo sanitario svizzero e anche di quello accademico. Del suo ampio interesse e attenzione per l’innovazione in campo sanitario e per la ricerca, potrà ampiamenta approfittarne anche la Clinica Moncucco.

Il Signor Bruno Guggisberg vanta una pluridecennale e variegate esperienze in ambito di governance aziendale e sanitario e un Executive EMBA, Integrated Management alla Berner Fachhochschule. Dal 2011 è CEO dello Spital Simmental-

Thun-Saanenland (STS) AG.

Dopo le esperienze presso l’Engeriedspital di Berna e la Kilchenmann AG, tra il 1996 e il 2009 è stato attivo presso il Servizio psichiatrico universitario di Berna (UPD) rivestendo negli anni le funzioni di Responsabile risorse umane, Direttore dei servizi e operazioni e di membro del Comitato direttivo e Presidente del Consiglio direttivo. Guggisberg è membro del Consiglio di Amministrazione della casa di cura Oberdiessbach e della Clinica Sonnenhalde di Riehen. È inoltre

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Easy Cab AG di Niederwangen.

Il Signor Guggisberg permetterà di rafforzare le competenze del Consiglio di Amministrazione della Clinica Luganese Moncucco nel campo della gestione ospedaliera, oltre chiaramente ad apportare importanti stimoli utili allo sviluppo

futuro della struttura.

Con l’elezione dei due nuovi membri, che entreranno in carica nell’aprile 2022, si vuole ulteriormente contribuire allo sviluppo e alla crescita qualitativa e quantitativa della Clinica Moncucco e al suo riconoscimento, anche a livello nazionale, quale istituto ospedaliero di eccellenza particolarmente attento alla qualità e all’economicità delle cure

così come alla grande attenzione rivolta ai pazienti.