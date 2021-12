Il Natale da TImask: ecco le mascherine Christmas Special Edition ’21, anche per bambini

LIGORNETTO - Si avvicina il Natale e TImask lo celebra con due speciali mascherine a tema. Si tratta di mascherine chirurgiche di tipo IIR, sia per adulti che per ragazzi, con una fantasia speciale: stelle di Natale e fiocchi di Natale. È la linea Christmas Edition ’21, un must di queste feste!

L’azienda di Ligornetto è la prima in Svizzera ad aver lanciato una linea interamente dedicata a bambini e ragazzi, con mascherine su misura per il loro volto e le loro esigenze, portabili anche da chi ha il viso piccolo. Ed ora le adatta, assieme a quelle per adulti, alle festività in arrivo, una scelta che la rende ancora una volta unica nel panorama delle mascherine, ticinesi e non.

Le mascherine chirurgiche di tipo IIR natalizio saranno vendute in pratiche confezioni da 50 o da 20, divise equamente tra le due fantasie, mentre quelle per i più giovani si troveranno in scatole da 10, anche in questo caso assortite. Saranno disponibili presso tutti i grossisti che abitualmente hanno sui propri scaffali i prodotti di TImask.

Da sempre TImask si adopera per realizzare mascherine che portino a un alto grado di protezione ma che siano pure piacevoli da portare, puntando sulla qualità dei materiali e sull’estetica. Infatti le chirurgiche di tipo IIR per adulti sono disponibili in 19 colori e fantasie, quelle kids in 12 (ma ne arriveranno altre), le FFP2 NR in 7 tinte diverse. In tutto si parla di più di 80 prodotti in catalogo, uno dei punti di forza della realtà del Mendrisiotto.

Se molte aziende nel campo delle mascherine stanno conoscendo infatti una crisi, TImask ha appena assunto altre tre persone, portando i suoi dipendenti a 13, tutti residenti nella zona e stipendiati nel rispetto della parità salariale e del CCL del settore dell’abbigliamento, con salari sono già conformi al minimo che entrerà in vigore a dicembre.

Negli scorsi mesi TImask ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015, concernente i sistemi di gestione della qualità all’interno di un’azienda, che va ad aggiungersi alla ISO 13485:2016, relativa ai medical devices, grazie alla quale le mascherine possono portare la scritta EN 14683: 2019. Essere in possesso di entrambe è una garanzia assoluta nel settore medicale.

Grazie al vasto assortimento del suo stock e alle certificazioni, TImask può guardare con serenità in avanti, al periodo natalizio con le sue mascherine Christmas Special Edition ’21, e anche oltre. Le mascherine blu con le stelle di Natale o i fiocchi diventeranno il simbolo delle festività 2021, un accessorio di tendenza che garantisce, grazie ai tre strati di tessuto TNT, un’efficacia di filtrazione superiore al 99%.Tutti i prodotti TImask si possono acquistare nelle farmacie del cantone.