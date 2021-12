La denuncia di una madre: "Mio figlio pestato in centro a Locarno da dieci ragazzi. Lo colpivano alla testa e volevano ammazzarlo"

LOCARNO – Scene da far west a Locarno, la notte tra sabato e domenica. Il racconto di quanto successo è affidato alla ricostruzione della madre di un 18enne, pestato quasi a morte da un gruppo di dieci ragazzi. "Ho appena ricevuto il regalo più bello di Natale – scrive –: la vita di mio figlio".

"Ha appena compiuto 18 anni ed è stato pestato quasi a morte in centro Locarno. Mio figlio è stato pestato come un cane da dieci ragazzi incappucciati, delinquenti e bastardi e vigliacchi. Hanno mirato solo alla testa e quando era per terra urlavano di ammazzarlo. È vivo per miracolo. Sarebbe stato il secondo Damiano Tamagni".

Poi l'appello. "Vogliamo fermare questo? Bene. Ho bisogno il vostro aiuto", scrive sui social. "Tanti dei vostri figli erano lì e nessuno ha fatto nulla. Chi per paura e chi perché arrivato tardi. Dobbiamo unirci tutti e denunciare. Ho bisogno che fate passaparola e mi fate avere il video del pestaggio perché c'era gente che filmava. Ogni informazione è preziosa".

La sera stessa – scrive un'altra mamma sui social –, un altro giovane è stato riempito di pugni in faccia da una gang che ha agito incappucciata e affamata di sangue. Tanti i commenti di indignazione sui social. Al momento, non è dato sapere se gli autori del pestaggio sono stati identificati.