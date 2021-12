Un morto e due feriti in Leventina. Cantonale chiusa almeno fino alle 22

AIROLO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 17 sulla strada cantonale in territorio di Airolo, in zona Ponte Sort, vi è stato un incidente della circolazione stradale.

In base a una prima ricostruzione, un 85enne automobilista svizzero domiciliato in Valle Leventina si dirigeva verso sud quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e andando poi a collidere contro una vettura, guidata da un 80enne automobilista svizzero domiciliato nella regione, che si dirigeva verso nord. A bordo della vettura guidata dall'85enne vi era pure, quale passeggero, un 72enne cittadino svizzero domiciliato in Valle Leventina.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro di intervento del San Gottardo, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della REGA. L'85enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate mentre il 72enne e l'80enne, stando a una prima valutazione medica, hanno riportato gravi ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada cantonale è stata temporaneamente chiusa e non sarà riaperta prima delle 22.00.