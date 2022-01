Passa (anche) da Lugano la corsa al milione di dollari di "The amazing Race"

LUGANO – Passa anche dal Ticino, soprattutto da Lugano, la corsa al milione di dollari che mette in palio l’emittente americana CBS nella 33esima stagione del famoso reality The Amazing Race.

“Domani, mercoledì 5 gennaio alle ore 20:00 (in Ticino le 5:00 di giovedì 6 gennaio) andrà in onda sull’emittente radiotelevisiva americana CBS la nuova stagione di “The Amazing Race” (CBS Original). La produzione è stata girata anche in Ticino, soprattutto nell città di Lugano, con il sostegno della Ticinofilmcommission e la supervisione di un location manager locale”, fa sapere Ticino Film Comission.



“Questa nuova stagione della pluripremiata reality serie vede 11 squadre imbarcarsi in un viaggio intorno al mondo. Ad ogni destinazione, le squadre devono competere in una serie di sfide, alcune mentali e altre fisiche, per poter procedere nella successiva destinazione e vincere The Amazing Race e il premio di 1 milione di dollari”.



Non resta quindi che scoprire quali saranno le affascinanti sfide svolte in Ticino.