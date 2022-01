Automobilista finisce in una scarpata e si schianta contro una pianta, ferito in modo non grave

MAGGIA - Brutta avventura per un automobilista sulla strada Cantonale tra Maggia e Cevio. Infatti, come riferisce Rescue Media, attorno alle 9.15h a perso il controllo del veicolo che è uscito di strada, finendo in una scarpata dove si è schiantato contro una pianta.

Stava circolando in direzione di Locarno, per soccorrerlo sono intervenuti i soccorritori del SALVA, i pompieri di Maggia e quelli di Locarno con l’Unità di Intervento Tecnico.

Ci è voluto però un po' per estrarre il malcapitato dalla vettura, a causa della posizione critica in cui si è venuta a trovare l'auto, col rischio di sprofondare ulteriormente. È ferito anche se parrebbe in modo non particolarmente grave.