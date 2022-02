Gambarogno, lotta contro fuoco e vento. Operazioni riprese all'alba

INDEMINI – Un'altra notte di fuoco. E no, non solo in senso letterario. Non c'è pace per i pompieri del Gambarogno. Le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato due giorni fa sui monti di Indemini sono riprese all'alba dopo che nella notte il vento ha soffiato forte. Fortissimo e senza tregua.

Le raffiche di vento registrate nella notte nella zona del Monte Gambarogno "sono state tra i 60 e i 90 km/h", scrive MeteoSvizzera. Il comandante dei pompieri di Bellinzona Samuele Barenco ha spiegato alla RSI che l'incendio interessa una superficie di cento ettari. Il vento soffia impetuoso e continuerà a farlo per gran parte della giornata di oggi rendendo ulteriormente complicato l'intervento dei pompieri.

Sul posto, sono giunti anche dei volontari dell'Antincendio boschivo (AIB) della Provincia di Varese.