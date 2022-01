Fiamme in Gambarogno, evacuati una ventina di abitanti di Indemini

INDEMINI - Il Gambarogno brucia e per precauzione una ventina di persone verranno evacuate da Indemini. Passeranno la notte presso il centro della Protezione civile di Cadepezzo.

Lo ha detto a La Regione il sindaco di Gambarogno Gianluigi Della Santa. Le operazioni di evacuazione sono già in corso.

Il rogo è divampato in mattinata sul Monte Gambarogno. Nonostante le lunghe ore trascorse, non è ancora stato domato ma anzi il vento e il terreno secco non hanno aiutato i pompieri, al lavoro anche con elicotteri. A dare una mano ci sono i colleghi di Bellinzona. Le raffiche tempestose previste dalla meteo potrebbero complicare ancora la situazione.

Per prudenza, si è dunque scelto di evacuare una ventina di persone da Indemini. E intanto si lotta contro il fuoco.