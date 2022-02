Giallo a Köniz: bimba di 8 anni trovata morta in un bosco

BERNA - Il corpo senza vita di una bambina di 8 anni è stato ritrovato ieri sera in un bosco nei pressi di Köniz, cittadina nei pressi di Berna. Gli inquirenti seguono tutte le piste e per ora non scartano né quella dell’incidente né quella del delitto.

La piccola vittima è domiciliata nel canton Berna, hanno precisato questa mattina in un comunicato le autorità, invitando eventuali testimoni a prendere contatto con la polizia. Le forze dell’ordine sono state avvertite del rinvenimento del cadavere ieri sera, martedì 1° febbraio, poco dopo le 19, scrivono nella nota la polizia bernese e il Ministero pubblico di Berna-Mittelland. Il medico legale giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso della bambina.