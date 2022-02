Non ce l'ha fatta Ryan, il bimbo caduto in un pozzo in Marocco

MAROCCO – Non ce l'ha fatta Ryan, il bambino di cinque anni inghiottito da un pozzo a oltre 30 metri sotto terra in Marocco. Ryan è rimasto lì, incastrato nella roccia, per quattro giorni e mezzo. Ha lottato con tutte le forze. Ha resistito più che poteva. Poi ha dovuto fare i conti con la gravità delle ferite riportate.

Non ce l'ha fatta Ryan, malgrado lo sforzo immane dei soccorritori, al lavoro giorno e notte per riuscire ad accedere al piccolo. Dopo oltre 96 ore, i soccorsi erano riusciti ad avvicinarsi al bimbo. C'è chi ieri ha diffuso la notizia che Ryan fosse stato tirato fuori vivo, chi dice che è morto sull'elicottero verso l'ospedale. La casa Reale del Marocco non fornisce indicazioni utili in tal senso. "Il bambino è deceduto per le ferite riportate nella caduta", recita una breve nota.