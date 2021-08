Scompare nel Ceresio, viene ripescato un'ora dopo: non ce l'ha fatta il 27enne

LUGANO - Non ce l'ha fatta il 27enne rimasto vittima di annegamento ieri presso la Foce di Lugano: i soccorritori, che lo avevano ritrovato un'ora dopo la sua scomparsa nelle acque, avevano constatato da subito la gravità della situazione. Purtroppo l'uomo è deceduto in ospedale in serata.

Ieri poco dopo le 17 in zona Foce a Lugano è stata segnalata la scomparsa nelle acque del lago Ceresio di un 27enne cittadino indiano residente in Germania. L'uomo stava nuotando quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, non è più riemerso dall'acqua.

Sono immediatamente scattate le ricerche e sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, la Società salvataggio di Lugano, la Società salvataggio del Mendrisiotto nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Poco prima delle 18 l'uomo è stato ritrovato a circa 6 metri dalla riva e a circa 4 metri di profondità. Tratto a riva, i sanitari hanno effettuato la rianimazione.