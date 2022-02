Mendrisio, frontale tra un'auto e una moto: gravi due sedicenni

MENDRISIO - Questa sera, martedì 15 febbraio, poco dopo le 20,15 a Mendrisio in via Carlo Maderno è avvenuto un grave incidente stradale. Dalle prime ricostruzioni una vettura con targhe ticinesi che circolava da Mendrisio verso Lugano con alla guida una 20enne ticinese domiciliata nel Mendrisiotto, mentre effettuava il sorpasso di un'altra auto su un tratto rettilineo, non si è accorta che in direzione opposta sopraggiungeva una moto con due persone a bordo.

Gli occupanti della moto, due ragazzi 16enni, pure ticinesi, domiciliati nel distretto, sono stati investiti frontalmente dall'auto. I due occupanti della moto, sbalzati dal motoveicolo, hanno riportato ferite gravi, anche se la loro vita non è in pericolo. I due giovani sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale dagli equipaggi del Servizio Ambulanza del Mendrisiotto e della Croce Verde di Lugano. Pure la conducente dell'auto investitrice ha avuto bisogno di cure sanitarie poiché in stato di shock.

L'inchiesta di polizia dovrà chiare le dinamiche che hanno portato allo scontro. Alle operazioni di soccorso e gestione del traffico oltre alle pattuglie della Polizia cantonale anche quelle della Polizia città di Mendrisio.